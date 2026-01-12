बाइकपेक्षा जास्त माइलेज

Automobile

12 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

रॉयल एनफिल्ड, KTM या बाइक्स 30 ते 40 kmpl माइलेज देतात

तर मारूतीच्या या कारचे CNG व्हेरिएंट 34 km/kg माइलेज देते

सुझुकी अल्टो 800

अल्टो K10 पेट्रोल 25 kmpl, CNG 34 ते 35 km/kg माइलेज

अल्टो के 10

अल्टो k10 या कारची किंमत 3.70 लाख ते 5.45 लाख

पेट्रोल व्हेरिएंट 24 ते 25 kmpl, CNG वर 34 ते 35 km/kg माइलेज

सुझुकी सेलेरियो

सेलेरियोची किंमत आहे 4.70 ते 6.73 लाख रुपयांपर्यंत आहे

सेलेरियो

मारुती स्विफ्ट हा एक उत्तम पर्याय आहे, 24 ते 33 किमी माइलेज

Maruti Suzuki Swift

