Maruti Swift चा जलवा कायम

Automobile

24 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Hatchback सेगमेंटमध्ये Maruti Swift ने पुन्हा एकदा बाजी मारली

मारूती स्विफ्ट

Picture Credit: Pinterest

Hyundai आणि Tiago ला मागे टाकत Maruti swift  नंबर वन

Hyundai, Tata Tiago 

Picture Credit: Pinterest

या महिन्यात मारूती सुझुकी स्विफ्टने 19 हजार 733 युनिट्सची विक्री

किती विक्री?

Picture Credit: Pinterest

उत्तम माइलेज आणि स्टायलिश लूकसाठी youth आणि कुटुंबामध्ये आवडती

माइलेज, लूक

Picture Credit:  Pinterest

नोव्हेंबरमध्ये 14 हजार 619 युनिट्सची विक्री, कमी खर्चामुळे या कारला पसंती

Wagonr विक्री

Picture Credit: Pinterest

मारूती Baleno ने 13 हजार 784 युनिट्सची विक्री, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घट

Baleno विक्री

Picture Credit: Pinterest

Alto ने 10 हजार 600 युनिट्सची विक्री, तर टियागोने 5 हजार 988 युनिट्सची विक्री

Alto आणि Tiago

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा