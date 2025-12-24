Hatchback सेगमेंटमध्ये Maruti Swift ने पुन्हा एकदा बाजी मारली
Hyundai आणि Tiago ला मागे टाकत Maruti swift नंबर वन
या महिन्यात मारूती सुझुकी स्विफ्टने 19 हजार 733 युनिट्सची विक्री
उत्तम माइलेज आणि स्टायलिश लूकसाठी youth आणि कुटुंबामध्ये आवडती
नोव्हेंबरमध्ये 14 हजार 619 युनिट्सची विक्री, कमी खर्चामुळे या कारला पसंती
मारूती Baleno ने 13 हजार 784 युनिट्सची विक्री, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घट
Alto ने 10 हजार 600 युनिट्सची विक्री, तर टियागोने 5 हजार 988 युनिट्सची विक्री
