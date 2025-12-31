ही EV सिंगल चार्जवर देते 400 km पेक्षा जास्त रेंज

Automobile

31 December 2025

Author:  मयुर नवले

भारतात इलेक्ट्रिक कारला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

या इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्जवर दमदार रेंज सुद्धा देतात.

आज आपण अशा EV बद्दल जाणून घेऊयात जी सिंगल चार्जवर 400 किमीपेक्षा जास्त रेंज देते.

MG Windsor EV ही भारतातील एक बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार आहे.

प्रवाशांच्या सेफ्टीसाठी या कारमध्ये लेव्हल 2 ADAS देण्यात आले आहे.

याच्या बेस मॉडेलची एक्स शोरुम किंमत 13.99 लाख रुपये आहे. 

38 kWh बॅटरीसह ही कार 331 किमी तर 52.9 kWh बॅटरीसह 449 किमी रेंज देते.

