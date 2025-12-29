मोबाईलचा डॅश कॅमेरा

Science technology

29 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

मोबाईलचा वापर डॅश कॅमेरा म्हणून करू शकताा

डॅश कॅमेरा

Picture Credit:  Pinterest

छोट्या डिव्हाइसचा वापर करून स्मार्टफोन डॅश कॅममध्ये convert करू शकता

छोटा डिव्हाइस

Picture Credit: Pinterest

मार्केटमध्ये 250 रुपयांपासून फोन माउंट मिळू शकतो

फोन माउंट

Picture Credit: Pinterest

योग्य फोन माउंटनची निवड करा, विंडशील्ड किंवा डॅशबोर्डवर लावा

योग्य फोन माउंट

Picture Credit:  Pinterest

स्मार्टफोनची प्लेसमेंट एकदम आरशासमोर करावी

प्लेसमेंट

Picture Credit:  Pinterest

फोनमधील अल्ट्रा वाइड एंगल सिनेमाचा वापर करावा

वाइड अँगल-लेंस

Picture Credit: Pinterest

कार चालवताना स्क्रीनला हात लावू नका, रेकॉर्डिंग सुरू करा

सेफ्टी फर्स्ट

Picture Credit: Pinterest

