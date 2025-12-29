मोबाईलचा वापर डॅश कॅमेरा म्हणून करू शकताा
छोट्या डिव्हाइसचा वापर करून स्मार्टफोन डॅश कॅममध्ये convert करू शकता
मार्केटमध्ये 250 रुपयांपासून फोन माउंट मिळू शकतो
योग्य फोन माउंटनची निवड करा, विंडशील्ड किंवा डॅशबोर्डवर लावा
स्मार्टफोनची प्लेसमेंट एकदम आरशासमोर करावी
फोनमधील अल्ट्रा वाइड एंगल सिनेमाचा वापर करावा
कार चालवताना स्क्रीनला हात लावू नका, रेकॉर्डिंग सुरू करा
