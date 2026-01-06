महिंद्राची ही बहुचर्चित कार नुकतीच लाँच करण्यात आलीय
Picture Credit: Mahindra
या SUV ची सुरुवातीची किंमत 13.66 लाख रुपये देण्यात आली
Picture Credit: Mahindra
येत्या 14 जानेवारीला मकर संक्रातीपासून या कारचे बुकिंग सुरू होणार
Picture Credit: Mahindra
बुमरँग शेप डे रनिंग लाइट, ट्रेपजॉइडल फ्रंट led हेडलँप,
Picture Credit: Mahindra
Alloy wheeles डिझाइन लूक देते, कनेक्टेड led टेल लाइट
Picture Credit: Mahindra
पॅनारोमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 16 स्पीकर डॉल्बी एटमॉस
Picture Credit: Mahindra
वायरलेस चार्जिंग आणि ड्युअल क्लाइमेट कंट्रोल फीचर्स
Picture Credit: Mahindra
एलेक्सा आणि ChatGPT इनेबल्ड केबिन देण्यात आलय
Picture Credit: Mahindra
2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन, 2.2 लीटर डिझेल इंजिन, 6 गियरबॉक्स
Picture Credit: Mahindra
540 डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2-ADAS टेक्नोलॉजी
Picture Credit: Mahindra