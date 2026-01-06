महिंद्राची नवी SUV लाँच

Automobile

06 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

महिंद्राची ही बहुचर्चित कार नुकतीच लाँच करण्यात आलीय

Mahindra XUV 7XO 

Picture Credit: Mahindra

या SUV ची सुरुवातीची किंमत 13.66 लाख रुपये देण्यात आली

किंमत

Picture Credit: Mahindra

येत्या 14 जानेवारीला मकर संक्रातीपासून या कारचे बुकिंग सुरू होणार

बुकिंग

Picture Credit: Mahindra

बुमरँग शेप डे रनिंग लाइट, ट्रेपजॉइडल फ्रंट led हेडलँप, 

डिझाइन

Picture Credit: Mahindra

Alloy wheeles डिझाइन लूक देते, कनेक्टेड led टेल लाइट

व्हील्स

Picture Credit: Mahindra

पॅनारोमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 16 स्पीकर डॉल्बी एटमॉस

कम्फर्ट फीचर्स

Picture Credit: Mahindra

वायरलेस चार्जिंग आणि ड्युअल क्लाइमेट कंट्रोल फीचर्स

चार्जिंग

Picture Credit: Mahindra

एलेक्सा आणि ChatGPT इनेबल्ड केबिन देण्यात आलय

एलेक्सा, ChatGPT

Picture Credit: Mahindra

2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन, 2.2 लीटर डिझेल इंजिन, 6 गियरबॉक्स

इंजिन, गियरबॉक्स 

Picture Credit: Mahindra

540 डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2-ADAS टेक्नोलॉजी

सेफ्टी

Picture Credit: Mahindra

