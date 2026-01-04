सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेल कार

Automobile

04 January 2026

Author:  मयुर नवले

कोणती कार सर्वाधिक मायलेज देते याबाबत V3 Cars या प्लॅटफॉर्मने एक लिस्ट जारी केली आहे.

V3 Cars चा रिपोर्ट 

Picture Credit: Pinterest

ही कार 18.13 Kmpl चा मायलेज देते.

मारुती डिझायर पेट्रोल AMT

Picture Credit: Pinterest

ही कार 17.57 kmpl चा मायलेज देते.

Lexus NX 350H  Hybrid CVT 

Picture Credit:  Pinterest

मारुती फ्राँक्सचा पेट्रोल व्हर्जन 14.88 kmpl इतका मायलेज देतो.

Maruti Fronx Petrol AMT

Picture Credit: Pinterest

टाटा पंच ही एक लोकप्रिय कार. या कारचा पेट्रोल व्हेरिएंट 13.79 Kmpl इतका मायलेज देतो.

Tata Punch Petrol AMT

Picture Credit: Pinterest

किया सायरोसचा डिझेल व्हेरिएंट 13.59 Kmpl इतका मायलेज देतो. 

Kia Syros diesel TC

Picture Credit: Pinterest

इंदाई क्रेटा ही ह्युंदाईची सर्वाधिक लोकप्रिय एसयूव्ही आहे. याचे पेट्रोल व्हेरिएंट 13.07 Kmpl मायलेज देते.

Hyundai Creta Petrol CVT

Picture Credit: Pinterest

