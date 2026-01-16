मुंबईत कोण जिंकलं कोण हरलं?

Maharashtra

16 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या तेजस्वी घोसाळकर दहीसरमधून विजयी

तेजस्वी घोसाळकर

Picture Credit: Social media

सदा सरवणकरांचा मुलगा समाधान सरवणकर आणि मुलगी प्रिया सरवणकर पराभूत

समाधान सरवणकर

Picture Credit: Social media

खासदार रवींद्र वायकरांची मुलगी दीप्ती वायकर पराभूत 

दीप्ती वायकर

Picture Credit: Social media

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा मुलगा नील सोमय्या विजयी

नील सोमय्या

Picture Credit: Social media

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या किशोरी पेडणेकर विजयी झालेल्या आहेत

किशोरी पेडणेकर

Picture Credit: Social media

मनसेचे उमेदवार यशवंत किल्लेदार विजयी 

यशवंत किल्लेदार

Picture Credit: Social media

