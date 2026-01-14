मतदानासाठी पुरावा

Maharashtra

14 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

राज्यात 29 महानरगपालिकांसाठी मतदान होणार आहे

मतदान

व्होटर ID दाखवल्यानंतरही तुम्हाला मतदान करता येणार आहे

मतदान ओळखपत्र

आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट दोन्हीपैकी कोणताही पुरावा मतदानासाठी ग्राह्य धरणार

आधार, पासपोर्ट

पॅनकार्डसोबत असल्यासही तुम्हाला मतदान करण्याचा हक्क बजावता येईल

पॅनकार्ड

राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, पोस्ट खात्याचे पासबुकही ओळखपत्राचा पुरावा ग्राह्य 

पासबुक

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील ओळखपत्रही पुरावा म्हणून चालेल

योजनेतील ओळखपत्र

लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय, विधानपरिषद सचिवालय यांचे ओळखपत्र

लोकप्रतिनिधीचे ओळखपत्र

सरकारचे आरोग्य विमा योजनेचे कार्डही मतदानासाठी ओळखीचा पुरावा

आरोग्य विमा कार्ड

