राज्यात 29 महानरगपालिकांसाठी मतदान होणार आहे
व्होटर ID दाखवल्यानंतरही तुम्हाला मतदान करता येणार आहे
आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट दोन्हीपैकी कोणताही पुरावा मतदानासाठी ग्राह्य धरणार
पॅनकार्डसोबत असल्यासही तुम्हाला मतदान करण्याचा हक्क बजावता येईल
राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, पोस्ट खात्याचे पासबुकही ओळखपत्राचा पुरावा ग्राह्य
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील ओळखपत्रही पुरावा म्हणून चालेल
लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय, विधानपरिषद सचिवालय यांचे ओळखपत्र
सरकारचे आरोग्य विमा योजनेचे कार्डही मतदानासाठी ओळखीचा पुरावा
