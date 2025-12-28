काही SUV कारचा 13 वर्षांनंतरही जलवा कायम आहे
नवी डिझाइन्स, नवी टेक्नोलॉजीसह डस्टर ही कार पुन्हा लाँच होणार आहे
पहिल्यांदा Duster ही कार 2012 मध्ये लाँच करण्यात आली होती.
व्हर्टिकल स्टाइलिंग, led हँडलॅम्प्स, ग्रिल, स्कल्प्टेड बोनट फ्रंट लूक आहे
टेल लाइट्स, व्हील आर्च क्लॅँडिंग, रूफ रेल्स,विंडशील्ड असेल
1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन असते, माइल्ड हायब्रिड सिस्टीम 128.2 bhp
1.6 लीटर स्ट्राँग हायब्रिड पेट्रोल इंजिनचा ऑप्शनसुद्धा आहे
