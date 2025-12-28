Duster 26 जानेवारीला लाँच

28 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

काही SUV कारचा 13 वर्षांनंतरही जलवा कायम आहे

Picture Credit: Renault

नवी डिझाइन्स, नवी टेक्नोलॉजीसह डस्टर ही कार पुन्हा लाँच होणार आहे

Picture Credit: Duster

पहिल्यांदा Duster ही कार 2012 मध्ये लाँच करण्यात आली होती. 

2012 मध्ये लाँच

Picture Credit: Duster

व्हर्टिकल स्टाइलिंग, led हँडलॅम्प्स, ग्रिल, स्कल्प्टेड बोनट फ्रंट लूक आहे

फ्रंट लूक

Picture Credit:  Duster

टेल लाइट्स, व्हील आर्च क्लॅँडिंग, रूफ रेल्स,विंडशील्ड असेल

रियर प्रोफाइल

Picture Credit:  Duster

1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन असते, माइल्ड हायब्रिड सिस्टीम 128.2 bhp

इंजिन

Picture Credit: Duster

1.6 लीटर स्ट्राँग हायब्रिड पेट्रोल इंजिनचा ऑप्शनसुद्धा आहे

हायब्रिड ऑप्शन

Picture Credit: Duster

