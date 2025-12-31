स्कर्ट-जीन्सवर फ्यूजन लूक

Life style

31 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

पांढऱ्या, काळ्या स्कर्टवर किंवा जीन्सवर अशी रेड प्रिंटेड कॉटन कुर्ती वेअर करा

रेड प्रिंटेड कॉटन कुर्ती

Picture Credit: Pinterest

300 ते 350 रुपयांमध्ये अशी चिकनकारी कुर्तीही गॉर्जिअस लूक देते

चिकनकारी कुर्ती

Picture Credit: Pinterest

साइड कट असलेली ही कुर्ती जीन्स किंवा स्कर्टवर मॉडर्न लूक देतात

साइड कट लाँग कुर्ती

Picture Credit:  Pinterest

कमी किमतीत अंगरखा स्टाइल कुर्ती तुमच्या वॉर्डरोबमध्ये असायलाच हवी

अंगरखा स्टाइल

Picture Credit: Pinterest

कॉटन फॅब्रिकमध्ये या पॅटर्नची कुर्ती एलिगंट लूक देते

पिवळी शॉर्ट कुर्ती

Picture Credit: Pinterest

अशी फंकी मल्टीकलर कुर्तीही जीन्सवर छान दिसते, ट्राय करा

मल्टीकलर

Picture Credit: Pinterest

न्यू इयर पार्टीला यापैकी एखादी कुर्ती आणि त्यावर मॅचिंग इअरिंग्ज असा लूक कॅरी करा

स्पेशल लूक

Picture Credit: Pinterest

