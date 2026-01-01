Royal Enfield ते KTM RC बाइक

01 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

Bullet ते Brixton जानेवारीत या बाइक्स लाँच होणार

बाइक्स

बाइक रायडिंगची इच्छा असेल तर Brixton Bike हा चांगला चॉइस आहे

Brixton Bike 

पॉवरफुल बुलेट 650 लाँच करण्यात आलीय, 47 bhp आणि 52 Nm टॉर्क जनरेट 

Royal Enfield 

KTM Adventure 390 बाइक, 21/18 इंच व्हील सेटअप, 399 cc इंजिन

KTM 390 Adventure R

प्रीमियम Adventure 420 cc ट्विन-सिलेंडर इंजिन, TFT डिस्प्ले

BMW F 450 GS

Crossfire 500 storr लाँच होणार, 5 इंच TFT डिस्प्ले रॅली-स्टाइल टायर्स

Brixton Crossfire 500 

या स्पोर्ट्स बाइक रायडर्ससाठी नवा ऑप्शन आहे

KTM RC 160

