Avore EX2S vs Revolt RV400: कोणती EV Bike देईल जास्त Value for Money?

Automobile

01 August 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

इलेक्ट्रिक बाइक्सची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. Avore EX2S आणि Revolt RV400 हे दोन्ही पर्याय वेगवेगळ्या प्रकारच्या रायडर्ससाठी तयार करण्यात आले आहेत. चला, त्यांची तुलना पाहूया.

दोन EV बाइक्स, एकच प्रश्न!

Picture Credit:Avore

लांब अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी रेंज महत्त्वाची असते. Avore EX2S अधिक अंतर पार करण्यावर भर देते, तर Revolt RV400 रोजच्या शहरातील वापरासाठी संतुलित रेंज ऑफर करते.

रेंजमध्ये कोण आघाडीवर?

Picture Credit:revoltmotors

Avore EX2S वेग आणि पॉवरवर लक्ष केंद्रित करते. Revolt RV400 स्मूथ अॅक्सेलरेशन आणि आरामदायी राइडिंग अनुभव देण्यासाठी ओळखली जाते.

परफॉर्मन्स कसा आहे?

Picture Credit:Avore

दोन्ही बाइक्समध्ये लिथियम-आयन बॅटरी दिली आहे. वापराची पद्धत आणि चार्जिंग सवयी यावर प्रत्यक्ष रेंज आणि कार्यक्षमता अवलंबून असते.

बॅटरी आणि चार्जिंग

Picture Credit:revoltmotors

डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी दोन्ही बाइक्समध्ये मिळते. रायडिंग मोड्स आणि मोबाईल अॅप सपोर्टमुळे वापराचा अनुभव अधिक सोयीस्कर होतो.

फीचर्समध्ये कोण पुढे?

Picture Credit:Avore

ऑफिस, कॉलेज किंवा रोजच्या प्रवासासाठी Revolt RV400 अधिक सोयीची वाटू शकते. जास्त अंतर आणि दमदार राइडिंग अनुभव हवा असेल तर Avore EX2S चांगला पर्याय ठरू शकतो.

शहरासाठी कोणती योग्य?

Picture Credit:revoltmotors

इलेक्ट्रिक बाइक्सचा देखभाल खर्च पेट्रोल बाइक्सपेक्षा कमी असतो. मात्र, सर्व्हिस नेटवर्क, वॉरंटी आणि स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता तपासणे महत्त्वाचे आहे.

मेंटेनन्स आणि खर्च

Picture Credit:Avore

नवीन EV वापरणाऱ्यांसाठी Revolt RV400 संतुलित पर्याय ठरू शकते. जास्त रेंज आणि दमदार परफॉर्मन्स शोधणाऱ्यांसाठी Avore EX2S आकर्षक ठरू शकते.

कोणासाठी कोणती?

Picture Credit:revoltmotors

तुमचा रोजचा प्रवास, बजेट आणि रेंजची गरज लक्षात घेऊन योग्य इलेक्ट्रिक बाइक निवडा. दोन्ही बाइक्स त्यांच्या वापराच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे फायदे देतात.

अंतिम निर्णय

Picture Credit:Avore

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