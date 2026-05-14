संपूर्ण आठवड्यासाठी आरोग्यदायी, कमी तेलाचा नाश्ता

14 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

कमी तेलात बनणाऱ्या गोष्टी

कमी तेलात बनणाऱ्या गोष्टी खाल्ल्याने त्याचा शरीराला चांगला फायदा होतो. 

उन्हाळ्यात सर्वांत उत्तम असा पदार्थ मूग डाळीचे धिरडे. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी मूंग डाळीचे धिरडे तुम्ही खाऊ शकता. रात्री डाळ भिजवा आणि ती वाटून घेतल्यानंतर त्यात मसाले टाका. हे कमी तेलात तयार केले जाऊ शकते.

मूग डाळीचे धिरडे

तुम्ही मंगळवारी कमी किंवा तेलविरहित नाश्ता देखील करू शकता. यासाठी रात्री दूध गरम करा आणि थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये ओट्स भिजवा. सकाळी रिकाम्या पोटी यामध्ये स्ट्रॉबेरी, सुखामेवा आणि मध टाकून नाश्ता करू शकता.

भिजवलेले ओट्स

बुधवारी कमी तेलामध्ये तुम्ही उपमा बनवू शकता. यामध्ये भाज्यांचा देखील तुम्ही समावेश करू शकता. कारण फायबरमुळे पोट निरोगी राहते.

उपमा

गुरुवारी तुम्ही दुधामध्ये कॉर्न फ्लेक्स भिजवून नाश्ता करू शकता. यासाठी तुम्हाला फक्त दूध गरम करायचे आहे. यात तेलाचा वापर होत नाही आणि तुम्ही आरोग्यदायी नाश्ता करू शकता.

कॉर्न फ्लेक्स नाश्ता

पोहे हा सर्वोत्तम नाश्ता मानला जातो. हा हल्का, लवकर आणि कमी तेलात तयार होणारा नाश्ता आहे. यामध्ये शेंगदाणे, कढीपत्ता आणि भाज्यांचा समावेश केल्याने याचा जास्त फायदा होतो.

पोहे

शनिवारी कमी तेलामध्ये सांबार तयार करा आणि तांदूळ डाळीने तयार होणारी इडली तयार करा. त्याची चवही उत्तम असते आणि दिवसाची सुरुवात करण्याचा हा एक आरोग्यदायी मार्ग असू शकतो.

इडली

हा एक पारंपरिक भारतीय नाश्त्याचा पदार्थ आहे, जो फायबर आणि पोषक तत्वांनी परिपूर्ण आहे. तो भाज्यांसोबत अगदी कमी तेलात बनवता येतो आणि चविष्ट लागतो.

व्हेजिटेबल दलिया

