कुकरची रिंग सैल, टिप्स-ट्रिक्स

Life style

30 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

बर्फाचे पाणी आणि फ्रीजरचा वापर करून 10 मिनिटांमध्ये रिंग घट्ट करा

फ्रीजचे पाणी

कुकरची रिंग सतत उष्णतेच्या संपर्कात येते त्यामुळे ती सैल होते

उष्णतेमुळे

कुकरच्या झाकणातून रिंग काढा, साबणाने स्वच्छ धुवा, चिकटपणा निघेल

बर्फाचे पाणी

थंड पाणी किंवा बर्फाचे पाणी घ्या, त्यात 10 ते 15 मिनिटे रिंग बुडवून ठेवा

रिंग बुडवा

कुकरची रिंग धुवून कोरडी करून 10 ते 20 मिनिटे फ्रीजरमध्ये ठेवा

फ्रीजरमध्ये ठेवा

रिंग जास्त जुनी झाली असेल तर झाकणाच्या कडांना पिठाचा थर लावा

प्रेशर

प्रेशर कुकरच्या रिंगला तेल लावून ठेवावे, त्यामुळे खराब होत नाही

तेल लावावे

