नव्या अंदाजात नवं मॉडेल Pulsar Classic 2026 मध्ये लाँच होणार
Picture Credit: Bajaj
नेक्स्ट जनरेशन मॉडेल असं या नव्या मॉडेलचं नाव असेल
Picture Credit: Bajaj
मॉडर्न आणि प्रीमियम डिझाइन असेल असं कंपनीकडून सांगण्यात आलंय
Picture Credit: Bajaj
डबल क्रॅडल फ्रेम आणि ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर असेल
Picture Credit: Bajaj
मोनोशॉक सस्पेंशन असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे
Picture Credit: Bajaj
125 cc आणि 150 cc इंजिन कपॅसिटी असते इंजिनाची
Picture Credit: Bajaj
जुना जास्त capacity चा Fuel tank नव्या अंदाजात येण्याची शक्यता
Picture Credit: Bajaj
Led लायटिंग, डिजिटल इंस्टुमेंट क्लस्टर, ब्लूटुथ कनेक्टिव्हिटीसारखे फीचर्स
Picture Credit: Bajaj