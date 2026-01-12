क्लासिक आणि स्टायलिश बाइक, रेट्रो लूक आणि इंजिन
रेट्रो थीमवर आधारित डिझाइन, राउंड हेडलॅम्प, क्रोम फिनीश, व्हील्स
सिंगल सिलेंडर, एअर-ऑयल कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे
रिलायबल रायडिंग अनुभव देते, 5 स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात येतो
35 ते 38 kmpl माइलेज, 13 लीटर फ्यूएल टँक कपॅसिटी आहे
led टेललाइट, ड्यूएल-चॅनल ABS, हायड्रोलिक रियर सस्पेंशन फीचर्स
1.80 लाख ते 1.95 लाख किंमत, 4 ते 5 हजार EMI
