Royal Enfield classic 250 नव्या रुपात

12 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

क्लासिक आणि स्टायलिश बाइक, रेट्रो लूक आणि इंजिन

रॉयल एनफील्ड 250

Picture Credit: Pinterest

रेट्रो थीमवर आधारित डिझाइन, राउंड हेडलॅम्प, क्रोम फिनीश, व्हील्स

डिझाइन

Picture Credit: Pinterest

सिंगल सिलेंडर, एअर-ऑयल कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

रिलायबल रायडिंग अनुभव देते, 5 स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात येतो

परफॉर्मन्स

Picture Credit: Pinterest

35 ते 38 kmpl माइलेज, 13 लीटर फ्यूएल टँक कपॅसिटी आहे

माइलेज

Picture Credit: Pinterest

led टेललाइट, ड्यूएल-चॅनल ABS, हायड्रोलिक रियर सस्पेंशन फीचर्स

फीचर्स, सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

1.80 लाख ते 1.95 लाख किंमत, 4 ते 5 हजार EMI 

किंमत

Picture Credit: Pinterest

