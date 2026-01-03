रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 जानेवारीत लाँच होण्याची शक्यता आहे
Picture Credit: Pinterest
टियरड्रॉप फ्युएल टँक, एलईडी हेडलँम्प, मल्टी-स्पोक व्हील्स
Picture Credit: Pinterest
6 स्पीड गियरबॉक्स, 47bhp पॉवर आणि 52.3 Nm टॉर्क जनरेट होतो
Picture Credit: Pinterest
Royal Enfield Himalayan 750 ही बाइक यंदा लाँच होण्याची शक्यता
Picture Credit: Pinterest
हिमालयन 750 च्या इंजिनातून 55 bhp आणि 65 Nm टॉर्क जनरेट
Picture Credit: Pinterest
ही Adventure बाइक परवडणारी असल्याचं सांगितलं जात आहे
Picture Credit: Pinterest
420 cc, लिक्विड कूल्ड, पॅरेलल ट्विन इंजिन, 48 bhp पॉवर, 43 Nm टॉर्क जनरेट
Picture Credit: Pinterest