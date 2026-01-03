2026 मध्ये लाँच होणार या बाइक्स

Automobile

03 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 जानेवारीत लाँच होण्याची शक्यता आहे

Royal Enfield Bullet 650

टियरड्रॉप फ्युएल टँक, एलईडी हेडलँम्प, मल्टी-स्पोक व्हील्स 

फीचर्स

6 स्पीड गियरबॉक्स, 47bhp पॉवर आणि 52.3 Nm टॉर्क जनरेट होतो

गियरबॉक्स

Royal Enfield Himalayan 750  ही बाइक यंदा लाँच होण्याची शक्यता

 हिमालयन 750

हिमालयन 750 च्या इंजिनातून 55 bhp आणि 65 Nm टॉर्क जनरेट

इंजिन

ही Adventure बाइक परवडणारी असल्याचं सांगितलं जात आहे

BMW F 450 GS

420 cc, लिक्विड कूल्ड, पॅरेलल ट्विन इंजिन, 48 bhp पॉवर, 43 Nm टॉर्क जनरेट

फीचर्स

