सॅमसंगचा नव्या फोनचा प्लान फिस्कटला

24 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Galaxy S25 Edge मोबाईल लाँच केला, मात्र त्याला Response मिळाला नाही

हा फोन 1 लाख 09 हजार 999 रुपयांमध्ये लाँच करण्यात आला होता

Galaxy S25 Edge चा Sale म्हणावा तसा झाला नाही

S25 चा Sale म्हणावा तसा न झाल्याने कंपनीने मोठा निर्णय घेतलाय

Galaxy S26 Edge लाँच करण्याचा प्लान ड्रॉप करण्यात आलाय

ग्राहकांना महाग स्लीम असलेला फोन पसंत पडत नसल्याने प्लान ड्रॉप 

सॅमसंग जुना पॅटर्न परत आणणार आहे. हार्डवेअरवर फोकस करण्यात आलाय.

