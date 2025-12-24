Galaxy S25 Edge मोबाईल लाँच केला, मात्र त्याला Response मिळाला नाही
Picture Credit: Samsung
हा फोन 1 लाख 09 हजार 999 रुपयांमध्ये लाँच करण्यात आला होता
Galaxy S25 Edge चा Sale म्हणावा तसा झाला नाही
S25 चा Sale म्हणावा तसा न झाल्याने कंपनीने मोठा निर्णय घेतलाय
Galaxy S26 Edge लाँच करण्याचा प्लान ड्रॉप करण्यात आलाय
ग्राहकांना महाग स्लीम असलेला फोन पसंत पडत नसल्याने प्लान ड्रॉप
सॅमसंग जुना पॅटर्न परत आणणार आहे. हार्डवेअरवर फोकस करण्यात आलाय.
