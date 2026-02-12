लवकरच येतोय सॅमसंगचा Galaxy S26 फोन

Tech

12 February 2026

Author: वेद बर्वे

Samsung Galaxy Unpacked या इव्हेंटद्वारे, 25 फेब्रुवारीला होणार लाँचिंग

Galaxy S26 सिरीजच्या नव्या फोनवर मिळतेय धमाकेदार ऑफर

फक्त 999 रुपयांत करु  शकता फोनचे प्री-बुकिंग

प्री-बुकिंग केल्यास मिळणार 60W चा चार्जर एकदम फ्री!

एरवी 1,999 रुपयांना मिळणारा चार्जर फक्त 999 रुपयांत

Galaxy S26, Galaxy S26 Plus  आणि Galaxy S26 Ultra असे तीन वेरिअंट्स होणार लाँच

भारतात रात्री 11.30 वाजता सुरु होईल ऑनलाईन लाँच इव्हेंट

6.3 इंच AMOLED 2x FHD डिस्प्ले 12GB रॅम, 512GB स्टोरेज 50MP मेन, 10MP टेलीफोटो,  12MP अल्ट्रावाइड, 12MP फ्रंट कॅमेरा

Plus वेरिअंटमध्ये 6.7 इंच डिस्प्ले बाकी सर्व फिचर्स सारखेच

6.9 इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले 16GB RAM, 200MP मेन कॅमेरा  50MP पेरीस्कोप लेंस,  50MP अल्ट्रा वाइड एंगल, 10MP टेलीफोटो लेंस

