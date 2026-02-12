Samsung Galaxy Unpacked या इव्हेंटद्वारे, 25 फेब्रुवारीला होणार लाँचिंग
Picture Credit: Samsung
Galaxy S26 सिरीजच्या नव्या फोनवर मिळतेय धमाकेदार ऑफर
Picture Credit: Pinterest
फक्त 999 रुपयांत करु शकता फोनचे प्री-बुकिंग
Picture Credit: Pinterest
प्री-बुकिंग केल्यास मिळणार 60W चा चार्जर एकदम फ्री!
Picture Credit: Pinterest
एरवी 1,999 रुपयांना मिळणारा चार्जर फक्त 999 रुपयांत
Picture Credit: Pinterest
Galaxy S26, Galaxy S26 Plus आणि Galaxy S26 Ultra असे तीन वेरिअंट्स होणार लाँच
Picture Credit: Pinterest
भारतात रात्री 11.30 वाजता सुरु होईल ऑनलाईन लाँच इव्हेंट
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
6.3 इंच AMOLED 2x FHD डिस्प्ले 12GB रॅम, 512GB स्टोरेज 50MP मेन, 10MP टेलीफोटो, 12MP अल्ट्रावाइड, 12MP फ्रंट कॅमेरा
Picture Credit: Pinterest
Plus वेरिअंटमध्ये 6.7 इंच डिस्प्ले बाकी सर्व फिचर्स सारखेच
Picture Credit: Pinterest
6.9 इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले 16GB RAM, 200MP मेन कॅमेरा 50MP पेरीस्कोप लेंस, 50MP अल्ट्रा वाइड एंगल, 10MP टेलीफोटो लेंस