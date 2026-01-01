एअरटेलच्या रिचार्ज प्लानमध्ये खास ऑफर देण्यात आल्या आहेत
एअरटेलने 699 चा ब्लॅक रिचार्ज प्लान आणला आहे.
या प्लानमध्ये 350 टीव्ही चॅनलचा एक्सेस, डिजीटल टीव्हीवर एक्सेस मिळणार
एअरटेलच्या या रिचार्ज प्लानमध्ये अनलिमिटेड डेटा, 40 Mbps चा स्पीड डेटा
अनलिमिटेड लोकल आणि STD कॉल्स देण्यात आलेत, लँडलाइनवर एक्सेस
या शिवाय Jio Hotstar चा एक्सेसही देण्यात आलाय
Google one अंतर्गत क्लाउड स्टोरेज ऑफर करण्यात आलाय
