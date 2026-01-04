गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात कंपनीने हा हँडसेट लाँच केला होता
Picture Credit: Pinterest
गेल्यावर्षी या हँडसेटची किंमत 49, 990 होती
मात्र, आता हा हँडसेट 10 हजारांनी स्वस्त झालाय, 39 हजारत मिळतोय
8GB RAM आणि 256 GB इंटरनल स्ट्रोरेज व्हेरिएंट आहे, ड्युअल रियर कॅमेरा आहे
6.3 इंच डिस्प्ले, 2700 nits ब्राइटनेस मिळतो, 120HZ चा रिफ्रेश रेट्स
ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप, प्रायमरी कॅमेरा 48MP आहे, 13MP अल्ट्रा वाइड एंगल
सिंगल चार्ज केल्यास हा फोन 30 तास चालतो असा दावा कंपनीने केलाय
