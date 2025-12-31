तुमचा स्मार्ट टीव्ही हॅक झालाय हे कसं ओळखायचं जाणून घ्या
स्मार्ट टीव्ही अचानक ऑन-ऑफ झाल्यास, टीव्ही हॅक झाल्याची शक्यता
TV मध्ये असे App दिसले जे इंस्टॉल नसूनही दिसल्यास,
सेटिंग्ज आपोआप चेंज झाल्यास टीव्ही हॅक तर झालेला नाही ना तपासून घ्या
कॅमेरा लाइट आपोआप लागल्यास, वॉइस कमांडशिवायही एक्टिव्ह असल्यास
Smart tv चे इंटरनेट अचानक स्लो झाल्यास, डेटा लवकर संपल्यास
सॉफ्टवेअर अपडेट करणं गरजेचं आहे. कोणत्याही WiFi ला कनेक्ट करू नका
