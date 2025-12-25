फोन-रिचार्जच्या किमतीत वाढ

25 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

2026 मध्ये स्मार्टफोन्स, रिचार्ज महागणार असल्याचं सांगितलं जातंय

स्मार्टफोन्स

जे स्मार्टफोन्स 10 ते 15 हजारांत मिळत होते त्याचा खर्च वाढणार आहे

खर्च

या बजेटमध्ये कमी रॅम असलेले ऑप्शन मिळणार आहेत. 

कमी रॅम

रिपोर्टनुसार मेमरी चिपच्या किमतीत 200 टक्के वाढ झालीय

मेमरी चिप्स

AI सेक्टरमध्ये आलेल्या तेजीमुळे मेमरी चिपचा तुटवडा निर्माण झालाय

शॉर्टेज

मार्केट एक्सपर्टच्या मते, चिप सप्लाय वाढल्याने किंमतीत वाढ झालीय

AI कंपनीला प्राधान्य

स्मार्टफोन्स, टॅबलेट, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्हीसह दुसरे प्रॉडक्ट्स महागणार

किमतीत वाढ

