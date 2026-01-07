पांढरे वाटाणे, बटाटे, मीठ, पाणी. हिंग, हिरवी मिरची, कांदा
Picture Credit: Pinterest
टोमॅटो, लाल तिखट, हळद. कसुरी मेथी, तेल, कोथिंबीर
पांढरे वाटाणे, बटाटे, मीठ, पाणी घालून उकडवून घ्या.
बटाटे कुसकरून त्याची टिक्की करावी
तेल गरम करा, त्यामध्ये जिरं, हिंग, लसूण, आलं घालून भाजून घ्या
कांदा-टोमॅटो घालून परतवून घ्या, आणि मग भाज्या घाला त्यात
बाउलमध्ये पुरी, रगडा, पॅटिस घालून तयार करा
