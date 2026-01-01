म्हणूनच टाटा अल्ट्रोजवर ग्राहक फिदा आहेत

भारतात विविध पॉवरट्रेनसह कार लाँच होत असतात.
Picture Credit: Pinterest
यात डिझेल कारला सुद्धा ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
Picture Credit: Pinterest
चला जाणून घेऊयात देशातील सर्वात स्वस्त डिझेल कार कोणती?
Picture Credit: Pinterest
काही महिन्यांपूर्वीच टाटा अल्ट्रोज ही प्रीमियम हॅचबॅक कार अपडेट झाली आहे.
Picture Credit: Pinterest
या कारच्या डिझेल व्हेरिएंटची किंमत 8.09 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
Picture Credit: Pinterest
या कारचे डिझेल इंजिन 3 मॉडेलमध्ये येते.
Picture Credit: Pinterest
या कारच्या Pure आणि Creative मॉडेलमध्ये सनरूफचा ऑप्शन देण्यात आला आहे.
Picture Credit: Pinterest