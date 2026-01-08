पूर्वी फक्त डिझेल इंजिनमध्ये येणारी Harrier पेट्रोल व्हर्जनमध्ये लाँच
Picture Credit: Tata
नव्या हॅरिअरची किंमत 12 लाखांपासून ते 24.69 लाखांपर्यंत आहे
Picture Credit: Tata
4 सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 170hp पॉवर आणि 280 nm टॉर्क जनरेट करते
Picture Credit: Tata
25.9 किमी माइलेज देते नव्या harrier चे पेट्रोल व्हर्जन
Picture Credit: Tata
फ्रंट-रियर कॅमेरासाठी वॉशर देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: Tata
केबिनमध्ये लाइट रंगाची थीम देण्यात आलीय, पॅनारोमिक सनरूफ आहे
Picture Credit: Tata
मोठा टचस्क्रीन, डॉल्बी साउंड, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
Picture Credit: Tata
सेफ्टीच्या दृष्टीकोनातून Tata Harrier petrol ला 5 स्टार रेटिंग मिळालंय
Picture Credit: Tata
7 एअरबॅग्ज, ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम
Picture Credit: Tata