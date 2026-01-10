google वर अनेक गोष्टी सर्च करतात, मात्र या गोष्टी सर्च करू नका
हत्यारं बनवणं, ड्रग्ज, हॅकिंग टूल्स, याबाबत कोणतीही माहिती सर्च करू नका
सिनेमासाठी फ्री डाउनलोड, क्रॅक सॉफ्टवेअर या एपमुळे वायरस येऊ शकतो
आधार नंबर, पॅन कार्ड, बँक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड Google वर सर्च करणं टाळा
Google वर औषधांची नावं शोधून स्वत:च उपचार करू नका
कोणतीही स्कीम, गुंतवणूकीचा फॉर्म्युला Google वर सर्च करणं टाळा
अंधश्रद्धा आणि चुकीच्या गोष्टी Google वर शोधू नका
संशयास्पद वेबसाइट किंवा हॅकिंग, डेटा चोरी यामुळे धोका निर्माण होतो
