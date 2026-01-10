Googleवर या गोष्टी सर्च करू नका

10 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

google वर अनेक गोष्टी सर्च करतात, मात्र या गोष्टी सर्च करू नका

सर्च इंजिन

हत्यारं बनवणं, ड्रग्ज, हॅकिंग टूल्स, याबाबत कोणतीही माहिती सर्च करू नका

बेकायदेशीर बाबी

सिनेमासाठी फ्री डाउनलोड, क्रॅक सॉफ्टवेअर या एपमुळे वायरस येऊ शकतो

फ्री डाउनलोड कीवर्ड

आधार नंबर, पॅन कार्ड, बँक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड Google वर सर्च करणं टाळा

वैयक्तिक माहिती

Google वर औषधांची नावं शोधून स्वत:च उपचार करू नका

उपचार

कोणतीही स्कीम, गुंतवणूकीचा फॉर्म्युला Google वर सर्च करणं टाळा

गुंतवणूकीचा फॉर्म्युला

अंधश्रद्धा आणि चुकीच्या गोष्टी Google वर शोधू नका

अंधश्रद्धा

संशयास्पद वेबसाइट किंवा हॅकिंग, डेटा चोरी यामुळे धोका निर्माण होतो

वेबसाइट्स

