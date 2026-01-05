कोरड्या खोकल्यावर घरच्या घरी करा हे उपाय

05 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हिवाळ्यामध्ये सर्दी खोकला होणे हे सामान्य मानले जाते. यासाठी विविध प्रकारे उपाय केले जातात. यामध्ये कोरडा खोकला होणे ही एक समस्या आहे

कोरडा खोकला

जर तुम्हाला कोरडा खोकला होत असेल तर हे घरगुती उपाय नक्की करुन पाहा. जाणून कोरड्या खोकल्यावरील घरगुती उपाय

कोरड्या खोकल्यावरील उपाय

हळद आणि काळी मिरी

हळद आणि काळी मिरी या दोन्हीमध्ये करक्यूमिन अॅण्टी इंफ्लेमेटरी, अॅण्टी बॅक्टेरियल सारखे गुण असतात. कोरड्या खोकल्यासाठी तुम्ही हे दोन्ही एकत्र खावे

मिठाच्या पाण्याने गुळण्या

जे लोक रोज मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करतात त्यांना कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळू शकतो. 

पाण्यामध्ये मध मिसळणे

एक ग्लास गरम पाण्यामध्ये एक चमचा मध मिसळून प्यायल्याने कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळू शकतो. या दोन्हीमध्ये व्हिटॅमिन, कॅल्शिअम सारखे गुणधर्म असतात

तूप आणि काळी मिरी

कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळविण्यासाठी तूप आणि काळी मिरी याचे सेवन करणे फायदेशीर आहे. यामध्ये अॅण्टी इंफ्लेमेटरी, अॅण्टी बॅक्टेरियल सारखे गुण असतात.

आले खाणे

कोरड्या खोकल्यासाठी आपल्या आहारामध्ये आल्याचा समावेश करु शकता. यामध्ये अॅण्टी माइक्रोबियल सारखे गुण असतात. तुम्ही याचा चहा देखील पिऊ शकता.

मर्यादित प्रमाणात खा

कोरड्या खोकल्यासाठी या गोष्टीचे सेवन करताना हे लक्षात ठेवा की ते मर्यादित प्रमाणात खावे. जास्त खाल्ल्याने तुमचे आरोग्य बिघडू शकते.

