TVS Jupiter आणि Honda Activa मध्ये कोणती  दुचाकी भारी?

14 February 2026

Author: Ved Barve

दोन्ही टू-व्हिलर्सचे फिचर्स, किंमत यांची थोडक्यात तुलना 

Jupiter मध्ये 113 cc इंजिन आहे  जे, 7.9 bhp पॉवर देते, त्यामुळे  राइडिंग हलकी वाटते

इंजिन व परफॉर्मन्स

Honda Activa मध्ये 109 cc इंजिन असून, पॉवर साधारण 7.8 bhp स्मूथ राईडिंगचा अनुभव

इंजिन व परफॉर्मन्स

Jupiter चा सिटी/ऑन रोड मायलेज 50+ kmpl Activa चे मायलेज 55–60 kmpl, त्यामुळे इंधन जास्त वाचते

मायलेज

Jupiter मध्ये डिजिटल क्लस्टर, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, सेगमेंट लीडिंग LED लाईट, SmartXonnect, voice assist सारखे फीचर्स

फीचर्स

Activa मध्ये Smart Key, keyless start, LED हेडलाइट मिळतो पण डिजिटल फीचर्स Jupiter जितके नाहीत

फीचर्स

Jupiter ची एक्स-शोरूम किंमत साधारण ₹73,000+ पासून सुरु  Activa ची एक्स-शोरूम किंमत ₹75,000+  ते ₹82,000 म्हणजे  Jupiter  किंमतीत स्वस्त

किंमत

तुमच्या गरजेनुसार व आवडीनुसार योग्य निवड करु शकता

योग्य निवड

