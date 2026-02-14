दोन्ही टू-व्हिलर्सचे फिचर्स, किंमत यांची थोडक्यात तुलना
Picture Credit: Pinterest
Jupiter मध्ये 113 cc इंजिन आहे जे, 7.9 bhp पॉवर देते, त्यामुळे राइडिंग हलकी वाटते
Picture Credit: Pinterest
Honda Activa मध्ये 109 cc इंजिन असून, पॉवर साधारण 7.8 bhp स्मूथ राईडिंगचा अनुभव
Picture Credit: Pinterest
Jupiter चा सिटी/ऑन रोड मायलेज 50+ kmpl Activa चे मायलेज 55–60 kmpl, त्यामुळे इंधन जास्त वाचते
Picture Credit: Pinterest
Jupiter मध्ये डिजिटल क्लस्टर, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, सेगमेंट लीडिंग LED लाईट, SmartXonnect, voice assist सारखे फीचर्स
Picture Credit: Pinterest
Activa मध्ये Smart Key, keyless start, LED हेडलाइट मिळतो पण डिजिटल फीचर्स Jupiter जितके नाहीत
Picture Credit: Pinterest
Jupiter ची एक्स-शोरूम किंमत साधारण ₹73,000+ पासून सुरु Activa ची एक्स-शोरूम किंमत ₹75,000+ ते ₹82,000 म्हणजे Jupiter किंमतीत स्वस्त
Picture Credit: Pinterest
तुमच्या गरजेनुसार व आवडीनुसार योग्य निवड करु शकता
Picture Credit: Pinterest