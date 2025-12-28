TVS Raider फुल टँकमध्ये किती धावते?

Bike

28 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

TVS Raider 125 ही बाइक 70kmpl माइलेज देते असा कंपनीचा दावा

माइलेज

Picture Credit: Pinterest

10 लीटर fuel tank ची capacity आहे टँकची 

Fuel tank

Picture Credit: Pinterest

टँक फुल केल्यास TVS Raider 700 किमी धावते. 

किती धावते

Picture Credit: Pinterest

यंग जनरेशनमध्ये ही बाइक स्पोर्ट्स बाइक म्हणून गणली जाते, विक्री चांगली 

विक्री

Picture Credit:  Pinterest

नोव्हेंबर 2025 मध्ये 32 हजार 853 ग्राहकांनी खरेदी केलीय.

नोव्हेंबरमध्ये खरेदी

Picture Credit:  Pinterest

124.8 cc, सिंगल-सिलेंडर, एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन मिळते

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

11.35 PS पॉवर आणि 11.2 Nm टॉर्क जनरेट करते

पॉवर

Picture Credit: Pinterest

या बाइकमध्ये 5 इंच TFT डिस्प्ले मिळतो, स्पीड, फ्यूएल लेव्हल

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

123 किलो वजनाची ही बाइक, 8 वेगवेगळ्या कलर्समध्ये खरेदी करू शकता

वजन

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा