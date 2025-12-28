TVS Raider 125 ही बाइक 70kmpl माइलेज देते असा कंपनीचा दावा
10 लीटर fuel tank ची capacity आहे टँकची
टँक फुल केल्यास TVS Raider 700 किमी धावते.
यंग जनरेशनमध्ये ही बाइक स्पोर्ट्स बाइक म्हणून गणली जाते, विक्री चांगली
नोव्हेंबर 2025 मध्ये 32 हजार 853 ग्राहकांनी खरेदी केलीय.
124.8 cc, सिंगल-सिलेंडर, एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन मिळते
11.35 PS पॉवर आणि 11.2 Nm टॉर्क जनरेट करते
या बाइकमध्ये 5 इंच TFT डिस्प्ले मिळतो, स्पीड, फ्यूएल लेव्हल
123 किलो वजनाची ही बाइक, 8 वेगवेगळ्या कलर्समध्ये खरेदी करू शकता
