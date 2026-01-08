पहिली सॉलिड-स्टेट बॅटरी असलेली Verge TS Pro बाइक लाँच
Picture Credit: verge
200kw पर्यंत CCS2 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 10 मिनिटात चार्ज होण्याचा दावा
Picture Credit: Verge
लिथियम-लोह किंवा LFP बॅटरीऐवजी सॉलिड-स्टेट बॅटरीचा वापर
Picture Credit: Verge
लिक्विड जेल इलेक्ट्रोलाइटऐवजी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बॅटरीत वापरण्यात आलेत
Picture Credit: Verge
20.2kwh बॅटरी पॅक, 350 किमी रेंज, दुसरा 33.3kwh बॅटरी पॅक,600 किमी रेंज
Picture Credit: Verge
बाइकमधील हबलेस मोटर 102kw पॉवर, 1,000 टॉर्क जनरेट करते
Picture Credit: Verge
सीटची उंची 780 मिमी, ग्राउंड क्लियरन्स 140 मिमी देण्यात आलीय
Picture Credit: Verge
4 रायडिंग मोड, रेंज, कस्टम मोड, रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, ड्युएल चॅनल
Picture Credit: Verge
ओहलिंस विलबर्स सस्पेंशन, मोनोब्लॉक रेडियल कॅलिपर्स टायर्स
Picture Credit: Verge
या बाइकची किंमत सुमारे 31.41 लाख रुपये आहे,
Picture Credit: Verge