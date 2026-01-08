Verge TS Pro ढासू बाइक लाँच

पहिली सॉलिड-स्टेट बॅटरी असलेली Verge TS Pro बाइक लाँच

Verge TS Pro 

Picture Credit: verge

200kw पर्यंत CCS2 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 10 मिनिटात चार्ज होण्याचा दावा

फास्ट चार्जिंग

Picture Credit: Verge

लिथियम-लोह किंवा LFP बॅटरीऐवजी सॉलिड-स्टेट बॅटरीचा वापर 

सॉलिड-स्टेट बॅटरी

Picture Credit: Verge

लिक्विड जेल इलेक्ट्रोलाइटऐवजी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बॅटरीत वापरण्यात आलेत

काय आहे खास?

Picture Credit: Verge

20.2kwh बॅटरी पॅक, 350 किमी रेंज, दुसरा 33.3kwh बॅटरी पॅक,600 किमी रेंज

2 बॅटरी पॅक ऑप्शन

Picture Credit: Verge

बाइकमधील हबलेस मोटर 102kw पॉवर, 1,000 टॉर्क जनरेट करते

मोटर

Picture Credit: Verge

सीटची उंची 780 मिमी, ग्राउंड क्लियरन्स 140 मिमी देण्यात आलीय

सीटची उंची

Picture Credit: Verge

4 रायडिंग मोड, रेंज, कस्टम मोड, रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, ड्युएल चॅनल

रायडिंग मोड

Picture Credit: Verge

ओहलिंस विलबर्स सस्पेंशन, मोनोब्लॉक रेडियल कॅलिपर्स टायर्स

सस्पेंशन, टायर्स

Picture Credit: Verge

या बाइकची किंमत सुमारे 31.41 लाख रुपये आहे, 

किंमत

Picture Credit: Verge

