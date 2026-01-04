थंडीत हळदीचं दूध प्या

Health

04 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

कॅल्शिअम, प्रोटीन, व्हिटामिन डी, करक्यूमिन असते

हळदीचं दूध

Picture Credit: Pinterest

इम्युनिटी वाढते, सर्दी-खोकला, व्हायरल इंफेक्शन संक्रमण कमी होते

इम्युनिटी

Picture Credit: Pinterest

घशाची खवखव, खोकला, कफापासून आराम मिळतो, थंडीत आराम मिळतो

सर्दी-खोकला

Picture Credit: pinterest

अँटी-इंफ्लेमेटरी गुण, दूध प्यायल्याने सूज कमी होते, आराम मिळतो

सूज

Picture Credit: Pinterest

पचनतंत्र मजबूत होते, गॅस, अपचन, पोटाच्या जळजळीची समस्या कमी होते

पचन

Picture Credit: Pinterest

तणाव कमी होतो, चांगली झोप लागते, त्यामुळे चांगली झोप लागते

चांगली झोप

Picture Credit: Pinterest

शरीरातील गरमी चांगली राहते. थंडी वाजण्याची समस्या कमी होते

उष्णता

Picture Credit: pinterest

