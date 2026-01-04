कॅल्शिअम, प्रोटीन, व्हिटामिन डी, करक्यूमिन असते
इम्युनिटी वाढते, सर्दी-खोकला, व्हायरल इंफेक्शन संक्रमण कमी होते
घशाची खवखव, खोकला, कफापासून आराम मिळतो, थंडीत आराम मिळतो
अँटी-इंफ्लेमेटरी गुण, दूध प्यायल्याने सूज कमी होते, आराम मिळतो
पचनतंत्र मजबूत होते, गॅस, अपचन, पोटाच्या जळजळीची समस्या कमी होते
तणाव कमी होतो, चांगली झोप लागते, त्यामुळे चांगली झोप लागते
शरीरातील गरमी चांगली राहते. थंडी वाजण्याची समस्या कमी होते
