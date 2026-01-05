प्रोटीन, फायबर, लोह, कॅल्शिअम, झिंक, फॉलेट अशी पोषक तत्त्व मिळतात
हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी बेसनाची पोळी आवर्जून खावी
मसल्सची ग्रोथ होण्यासाठी प्रोटीन मदत करते, बेसनात प्रोटीन जास्त प्रमाणात असते
रक्ताची कमतरता भासल्यास बेसनाची पोळी ती कमतरता दूर करते
पोट चांगलं होण्यासाठी, पोट स्वच्छ होण्यासाठी बेसन आवश्यक
मात्र, बेसनाची पोळी प्रमाणात खावी, नाहीतर तब्बेतीवर परिणाम होईल
