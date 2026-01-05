बेसन पोळी खाण्याचे फायदे

Health

05 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

प्रोटीन, फायबर, लोह, कॅल्शिअम, झिंक, फॉलेट अशी पोषक तत्त्व मिळतात

पोषक घटक

Picture Credit: Pinterest

हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी बेसनाची पोळी आवर्जून खावी

हेल्दी हार्ट

Picture Credit: Pinterest

मसल्सची ग्रोथ होण्यासाठी प्रोटीन मदत करते, बेसनात प्रोटीन जास्त प्रमाणात असते

मसल्स

Picture Credit: Pinterest

रक्ताची कमतरता भासल्यास बेसनाची पोळी ती कमतरता दूर करते

रक्ताची कमतरता

Picture Credit: Pinterest

पोट चांगलं होण्यासाठी, पोट स्वच्छ होण्यासाठी बेसन आवश्यक

स्वच्छ पोट

Picture Credit: Pinterest

मात्र, बेसनाची पोळी प्रमाणात खावी, नाहीतर तब्बेतीवर परिणाम होईल

योग्य प्रमाणात

Picture Credit: Pinterest

