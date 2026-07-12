शेंगदाणे खाण्याचे काय आहेत फायदे, जाणून घ्या

Lifestyle

12 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

शेंगदाणे खाण्याचे फायदे 

जे वजन नियंत्रित ठेवण्यास, पचनक्रिया सुधारण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. शेंगदाणे खाण्याचे प्रमुख फायदे जाणून घ्या

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शेंगदाणे हा प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे. १०० ग्रॅम शेंगदाण्यात सुमारे २५ ग्रॅम प्रोटीन असते, जे स्नायूंच्या वाढीसाठी फायदेशीर आहे.

ऊर्जा आणि स्नायू

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वजन नियंत्रण

यामध्ये फायबर आणि प्रोटीन जास्त असल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते. त्यामुळे भूक नियंत्रित होते आणि वजन कमी करण्यास मदत मिळते.

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शेंगदाण्यामध्ये असणारे 'मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅटी  ॲसिडस् शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका टळतो.

हृदयाचे आरोग्य 

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यामध्ये विटॅमिन-ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचा आणि केस निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

त्वचा आणि केस

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मधुमेहासाठी उपयुक्त

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 उच्च फायबर आणि प्रोटीनच्या प्रमाणामुळे ते रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.

खाण्याची योग्य पद्धत

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तळलेले आणि खारट शेंगदाणे खाण्याऐवजी कच्चे किंवा भाजलेले शेंगदाणे खाणे अधिक चांगले. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, रात्री पाण्यात भिजवलेले शेंगदाणे सकाळी उपाशीपोटी खाल्ल्यास त्यांचे पोषणमूल्य वाढते आणि ते सहज पचतात.

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