लसणाच्या सालीचे अनेक फायदे होतात, त्यामुळे लसणाची सालं
व्हिटामिन्स, कॅल्शिअम, अँटी-ऑक्सिडंट्स, फ्लेवोनोइड्स पोषक घटक
हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी लसणाची सालं चावून खावीत
इम्युनिटी स्ट्राँग करण्यासाठी लसणाची सालं डाएटमध्ये समाविष्ट करा
लसणाची सालं खाल्ल्याने डोळ्यांची दृष्टी चांगली होते, व्हिटामिन ए उपयुक्त
कॅल्शिअमचा रिच सोर्स, कॅल्शिअम हाडांसाठी स्ट्राँग असते, लसणाची सालं खा
योग्य प्रमाणात लसणाची सालं खा, अति खाल्ल्यास आरोग्यासाठी हानिकारक
