लसूण सालीचे फायदे

Life style

30 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

लसणाच्या सालीचे अनेक फायदे होतात, त्यामुळे लसणाची सालं 

फायदे

Picture Credit: Pinterest

व्हिटामिन्स, कॅल्शिअम, अँटी-ऑक्सिडंट्स, फ्लेवोनोइड्स पोषक घटक

पोषक तत्त्व

Picture Credit: Pinterest

हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी लसणाची सालं चावून खावीत

हेल्दी हार्ट

Picture Credit:  Pinterest

इम्युनिटी स्ट्राँग करण्यासाठी लसणाची सालं डाएटमध्ये समाविष्ट करा

इम्युनिटी

Picture Credit: Pinterest

लसणाची सालं खाल्ल्याने डोळ्यांची दृष्टी चांगली होते, व्हिटामिन ए उपयुक्त

डोळे

Picture Credit: Pinterest

कॅल्शिअमचा रिच सोर्स, कॅल्शिअम हाडांसाठी स्ट्राँग असते, लसणाची सालं खा

स्ट्राँग हाडं

Picture Credit: Pinterest

योग्य प्रमाणात लसणाची सालं खा, अति खाल्ल्यास आरोग्यासाठी हानिकारक

योग्य प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

