इसब गोल खा, समस्या होतील दूर

Health

28 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

इसबगोल खाल्ल्याने आरोग्याच्या अनेक समस्या दूर होतील

इसबगोल

Picture Credit: Pinterest

फायबर, प्रोटीन, लोह, कॅल्शिअम, पोटॅशिअम, अँटी-ऑक्सिडंट्स ही पोषक तत्त्व

पोषक तत्त्व

Picture Credit: Pinterest

हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी 1 महिना इसबगोल खावे

हेल्दी हार्ट

Picture Credit: Pinterest

इसबगोलमध्ये फायबर असते, महिनाभर घेतल्यास अनेक समस्या दूर होतील

पोट साफ

Picture Credit:  Pinterest

हाडं स्ट्राँग राहण्यासाठी उपयुक्त, कॅल्शिअम मोठ्या प्रमाणात आढळते

स्ट्राँग हाडं

Picture Credit:  Pinterest

मात्र, इसबगोल महिनाभ खाताना योग्य प्रमाणात खावे

योग्य प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा