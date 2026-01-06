मटाराच्या सालींचे फायदे

Health

06 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

हेल्दी राहण्यासाठी डाएटमध्ये मटार वापरावे

हेल्दी

Picture Credit: Pinterest

व्हिटामिन, प्रोटीन, फायबर, कॉपर, झिंक, लोह ही पोषक घटक

पोषक घटक

Picture Credit: Pinterest

हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी मटाराच्या सालींचा वापर करा, पोटॅशिअम हार्टसाठी 

हेल्दी हार्ट

Picture Credit: Pinterest

इम्युनिटी स्ट्राँग राहण्यासाठी मटाराच्या सालींना डाएटमध्ये समाविष्ट करा

इम्युनिटी

Picture Credit: Pinterest

व्हिटामिन ए भरपूर असतात, मटाराच्या सालींमुळे डोळे नीट होतात

डोळे

Picture Credit: Pinterest

रक्ताची कमतरता भासत नाही डोळे हेल्दी राहण्यासाठी मदत होते

रक्ताची कमतरता

Picture Credit: Pinterest

मटार योग्य प्रमाणात खाल्ल्याने आरोग्याला फायदा होतो

योग्य प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

