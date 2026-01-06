हेल्दी राहण्यासाठी डाएटमध्ये मटार वापरावे
व्हिटामिन, प्रोटीन, फायबर, कॉपर, झिंक, लोह ही पोषक घटक
हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी मटाराच्या सालींचा वापर करा, पोटॅशिअम हार्टसाठी
इम्युनिटी स्ट्राँग राहण्यासाठी मटाराच्या सालींना डाएटमध्ये समाविष्ट करा
व्हिटामिन ए भरपूर असतात, मटाराच्या सालींमुळे डोळे नीट होतात
रक्ताची कमतरता भासत नाही डोळे हेल्दी राहण्यासाठी मदत होते
मटार योग्य प्रमाणात खाल्ल्याने आरोग्याला फायदा होतो
