नाचणीच्या भाकरीचे फायदे

25 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

लोह, कॅल्शिअम, फायबर, प्रोटीन, व्हिटामिन बी मोठ्या प्रमाणात आढळते

पोषक घटक

रोज डाएटमध्ये नाचणीची भाकरी खाल्ल्यास रक्ताची कमतरता भासणार नाही

रक्ताची कमतरता

कॅल्शिअम मुबलक असल्याने हाडं स्ट्राँग होतील

स्ट्राँग हाडं

नाचणीच्या भाकरीमुळे पोट साफ होते, रोज नाचणीची भाकरी खा

पोट साफ

हेल्दी हार्टसाठी नाचणीची भाकरी अवश्य खा, हार्टचे आजार दूर होतील

हेल्दी हार्ट

मात्र, नाचणीची भाकरी योग्य प्रमाणात खा, जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास आरोग्यावर परिणाम

योग्य प्रमाण

