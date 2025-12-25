लोह, कॅल्शिअम, फायबर, प्रोटीन, व्हिटामिन बी मोठ्या प्रमाणात आढळते
रोज डाएटमध्ये नाचणीची भाकरी खाल्ल्यास रक्ताची कमतरता भासणार नाही
कॅल्शिअम मुबलक असल्याने हाडं स्ट्राँग होतील
नाचणीच्या भाकरीमुळे पोट साफ होते, रोज नाचणीची भाकरी खा
हेल्दी हार्टसाठी नाचणीची भाकरी अवश्य खा, हार्टचे आजार दूर होतील
मात्र, नाचणीची भाकरी योग्य प्रमाणात खा, जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास आरोग्यावर परिणाम
