गुलाबपाणी स्किनला हायड्रेट करते, ड्रायनेस कमी होतो
गुलाबपाणी स्किनसाठी pH बॅलेन्स राखण्यास मदत करते
अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म आढळतात, पिंपल्स आणि सूज कमी होते
गुलाबपाणी स्किननसाठी उपयुक्त ठरते, सनबर्न, रॅशेस, खाज कमी होते
गुलाबपाणी चेहऱ्याला लावल्याने स्किनचे पोर्स ओपन होतात, स्मूथ दिसतो चेहरा
अँटी-ऑक्सिडंट्सयुत्त सुरकुत्या, फाइन लाइन्स, एजिंग साइन्स कमी होतात
रोजच्या रोज गुलाबपाणी वापरल्याने स्किनचा ग्लो वाढतो
