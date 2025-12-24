डेली रूटीनमध्ये एक्सरसाइज करावी, वॉकिंग, योग आणि दोरीच्या उड्या मारा
वजन कमी होण्यासाठी रोज 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या, मेटाबॉलिझम बूस्ट होते
हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या माराव्या
स्ट्राँग मसल्ससाठी 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या माराव्या, मसल्स स्ट्राँग होतात
मेंदू शांत होतो, स्ट्रेस कमी होण्यासाठी 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या माराव्या
15 मिनिटे दोरीच्या उड्या मारल्याने चांगली झोप लागते
