दोरीच्या उड्या मारण्याचे फायदे

Life style

24 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

डेली रूटीनमध्ये एक्सरसाइज करावी, वॉकिंग, योग आणि दोरीच्या उड्या मारा

दोरीच्या उड्या

Picture Credit: Pinterest

वजन कमी होण्यासाठी रोज 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या, मेटाबॉलिझम बूस्ट होते

वजन कमी होते

Picture Credit: Pinterest

हार्ट हेल्दी राहण्यासाठी 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या माराव्या

हेल्दी हार्ट

Picture Credit: Pinterest

स्ट्राँग मसल्ससाठी 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या माराव्या, मसल्स स्ट्राँग होतात

स्ट्राँग मसल्स

Picture Credit:  Pinterest

मेंदू शांत होतो, स्ट्रेस कमी होण्यासाठी 15 मिनिटे दोरीच्या उड्या माराव्या

स्ट्रेस

Picture Credit: Pinterest

15 मिनिटे दोरीच्या उड्या मारल्याने चांगली झोप लागते

चांगली झोप

Picture Credit: Pinterest

