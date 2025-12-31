पातळ आयब्रो असल्यास त्या दाट आणि जाड्या करण्यासाठी अनेक उपाय
रोज रात्री झोपण्यापूर्वी ब्रशने पेट्रोलियम जेली आयब्रोला लावावी
अँटी-ऑक्सिडंट्स, व्हिटामिन, पोटॅशिअम असते ग्रीन टीममध्ये
मेथी दाण्याची पेस्ट आयब्रोला लावावे, त्यात प्रोटीन, फायबर असते
कॅस्टर ऑइल आइब्रोला लावल्याने ग्रोथ होण्यास मदत होते
आयब्रो जाड आणि दाट असल्यास चेहरा अधिक खुलून दिसतो
