दाट-जाड्या भुवयांसाठी करा उपाय

31 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

पातळ आयब्रो असल्यास त्या दाट आणि जाड्या करण्यासाठी अनेक उपाय 

रोज रात्री झोपण्यापूर्वी ब्रशने पेट्रोलियम जेली आयब्रोला लावावी

अँटी-ऑक्सिडंट्स, व्हिटामिन, पोटॅशिअम असते ग्रीन टीममध्ये 

मेथी दाण्याची पेस्ट आयब्रोला लावावे, त्यात प्रोटीन, फायबर असते

कॅस्टर ऑइल आइब्रोला लावल्याने ग्रोथ होण्यास मदत होते

आयब्रो जाड आणि दाट असल्यास चेहरा अधिक खुलून दिसतो

