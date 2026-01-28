वसंत ऋतू हा निसर्गातील बदलाचा काळ आहे. यावेळी केवळ हवामान बदलत नाही तर झाडे आणि वनस्पती देखील बहरत आहेत. रंगीबेरंगी फुले उमलतात आणि नवीन कळ्या फुटू लागतात.
जर घरामध्ये फुलांचे रोप लावल्यास ते चांगलेच दिसत नाही तर मनाला ताजेपणा आणि शांती मिळते. घरामध्ये अशी काही रोपे लावा की घरामध्ये आनंद येईल.
तुमच्या घरामध्ये बेला म्हणजे मोगराचे रोप लावू शकता. ते फुलले तरी ते सुंदर दिसते आणि फुले उमलताच त्याचा सुगंध पसरतो.
चमेली फुले देखील खूप सुगंधित असतात आणि संपूर्ण घराला सुगंध देतात. तुम्ही हे रोप मोठ्या कंटेनरमध्ये लावू शकता. ज्यावेळी त्यावर फूल येते त्याचा सुगंध पसरतो
झेंडूची खूप विविधता असते. तुम्ही पिवळा, नारंगी, मरून, वेगवेगळ्या प्रकारचे रोप लावू शकता. यामुळे तुमचे घर देखील चांगले दिसेल.
तुम्ही घरामध्ये पारिजातचे रोप लावू शकता. ज्यावेळी यावेळी नारंगी रंगांचे इंडी फुले येतात तेव्हा ती अद्भुत दिसतात आणि त्याचा वास देखील चांगला असतो.
वसंत ऋतूमध्ये घरामध्ये गार्डनियाचे रोप लावू शकता. त्याचा सुगंध इतका तीव्र आहे की लोक त्याला गंधराज या नावाने देखील ओळखतात. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे ती एक सदाहरित वनस्पती आहे.