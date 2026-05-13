मुलांना कधी ओरडू नये, जाणून घ्या

13 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मुले वाढवणे

प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलांना खूप प्रेम द्यावेसे वाटते आणि त्यांचे सर्वोत्तम पद्धतीने संगोपन करावेसे वाटते, पण कधीकधी मुले इतकी खोडकरपणे वागतात की त्यांना ओरडावे लागते.

मुलांना शिस्त लावण्यासाठी आणि त्यांना आयुष्यात योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी प्रेम तसेच कठोरता आवश्यक आहे, परंतु काही प्रसंगी मुलांना अजिबात ओरडू नये.

ओरडा पण काळजीपूर्वक

तुमचे मूल शाळेतून घरी आल्यावर त्याला लगेच ओरडू नका. जसे आपण अनेकदा म्हणतो की, 'तुझे कपडे किती घाणेरडे आहेत', त्याचप्रमाणे मूल या वेळी खूप थकलेले असते आणि त्याचा ताण वाढतो.

शाळेतून आल्यानंतर

जेव्हा आपले मूल उशिरा उठते तेव्हा आपल्याला अनेकदा त्रास होतो, पण लक्षात ठेवा की सकाळी उठल्याबरोबर त्यांना जास्त ताण देऊ नका. आपल्या मुलाला नेहमी तहानलेले असतानाच उठवा.

सकाळी उठल्यावर

याप्रकारे रात्री झोपण्यापूर्वी मुलांना जास्त ओरडू नका. यामुळे ते स्ट्रेसमध्ये येऊ शकतात आणि योग्य झोप घेत नाही. त्याचा परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.

रात्री झोपण्यापूर्वी

मुलांना जेवताना रागामध्ये ओरडू नका. कारण या काळात सकारात्मकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. तरच अन्न व्यवस्थित पचू शकते. तणावाचाही पचनक्रियेवर परिणाम होतो.

जेवताना

कधीही मुलांना दुसऱ्यांच्या समोर ओरडण्याची चूक करू नका. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो आणि त्यांना एकाकी वाटू शकते.

दुसऱ्यांच्या समोर

