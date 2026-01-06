या महिन्यात 11, 12, 14, 21, 28 आणि 29 जानेवारी
तर फेब्रुवारीत 1, 6, 11, 26 आणि 27 फेब्रुवारी हे वाहन खरेदीचे मुहूर्त
1,5,6,8,9,15,16,23,25,27 हे मार्चमधील वाहन खरेदी मुहूर्त
1, 2,3,6, 12, 13,24 आणि 29 एप्रिल मुहूर्त
1 मे, 4, 10, 11 आणि 14 मे वाहन खरेदी मुहूर्त
जून महिन्यात 17, 22, 24 आणि 25 तारीख वाहन खरेदी मुहूर्त
2,3, 5, 8, 12,19,24,29,30 हे वाहन खरेदीचे मुहूर्त
21, 22,25,28,30 या तारखा ऑक्टोबरमध्ये वाहन खरेदीसाठी
दिवाळीत 1,6, 25,26, 29 हे आहेत वाहन खरेदीचे मुहूर्त
3,4,6, 13,14, 20,30,31, या तारखांना वाहन खरेदी मुहूर्त
