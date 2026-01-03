नवीन वर्षात या कार झाल्या महाग

Automobile

03 January 2026

Author:  मयुर नवले

नवीन वर्षात अनेक ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या कारच्या किंमती वाढवल्या.

नवीन वर्ष 

Picture Credit: Pinterest

यात लक्झरी कार सोबतच बजेट कारच्या किमती देखील महागल्या.

बजेट कार देखील महागल्या

Picture Credit: Pinterest

मर्सिडीज-बेंझने त्यांच्या कारच्या किमतीत 2 टक्क्यांची वाढ केली आहे.

मर्सिडीज-बेंझ

Picture Credit:  Pinterest

तसेच बीएमडब्ल्यू कंपनीने देखील त्यांच्या कारच्या किंमती वाढवल्या आहेत.

बीएमडब्ल्यू 

Picture Credit: Pinterest

BYD कंपनीने Sealion 7 च्या किंमतीत वाढ केली आहे.

BYD कार 

Picture Credit: Pinterest

एमजी मोटारने त्यांच्या पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक कारची किंमत 2 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.

MG Motor

Picture Credit: Pinterest

तसेच नवीन वर्षात निसानने सुद्धा त्यांच्या कारच्या किमतीत 3 टक्क्यांची वाढ केली आहे

Nissan 

Picture Credit: Pinterest

