नवीन वर्षात या कार झाल्या महाग

नवीन वर्षात अनेक ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या कारच्या किंमती वाढवल्या.
यात लक्झरी कार सोबतच बजेट कारच्या किमती देखील महागल्या.
मर्सिडीज-बेंझने त्यांच्या कारच्या किमतीत 2 टक्क्यांची वाढ केली आहे.
तसेच बीएमडब्ल्यू कंपनीने देखील त्यांच्या कारच्या किंमती वाढवल्या आहेत.
BYD कंपनीने Sealion 7 च्या किंमतीत वाढ केली आहे.
एमजी मोटारने त्यांच्या पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक कारची किंमत 2 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.
तसेच नवीन वर्षात निसानने सुद्धा त्यांच्या कारच्या किमतीत 3 टक्क्यांची वाढ केली आहे
