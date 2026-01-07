ऑटोमॅटिक कार घेण्याचा विचार करत तर या परवडणाऱ्या कार
AGS व्हेरिएंट असलेली कार 4.75 लाख आहे, 998 cc पेट्रोल इंजिन
ही कार 25.3 kmpl माइलेज देते, 7 इंच टचस्क्रीन, पॉवर विंडोज
5.71 ते 6 लाख रुपये किंमत, 24.9kmpl माइलेज देते ही कार
ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट 7.11 लाखापासून सुरू होत आहे. माइलेज 18.8 आहे
7 इंच-टचस्क्रीन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, वायरलेस चार्जर
