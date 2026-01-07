मध्यमवर्गीयांसाठी बेस्ट कार ऑप्शन

Car

07 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

ऑटोमॅटिक कार घेण्याचा विचार करत तर या परवडणाऱ्या कार

ऑटो कार

AGS व्हेरिएंट असलेली कार 4.75 लाख आहे, 998 cc पेट्रोल इंजिन

Maruti S-Presso

ही कार 25.3 kmpl माइलेज देते, 7 इंच टचस्क्रीन, पॉवर विंडोज

माइलेज

5.71 ते 6 लाख रुपये किंमत, 24.9kmpl माइलेज देते ही कार

Maruti Alto K10

ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट 7.11 लाखापासून सुरू होत आहे. माइलेज 18.8 आहे

Tata Punch

7 इंच-टचस्क्रीन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, वायरलेस चार्जर

फीचर्स

