बजाज चेतक C 25 ही नुकतीच काही दिवसांपूर्वीच लाँच केलीय
बजाज चेतकची किंमत 91 हजार 399 रुपये तर TVS iOube ची किंमत 96,422
2.5 Kwh बॅटरी Bajaj chetak ची बॅटरी देण्यात आलीय
लिथियम-बॅटरी TVS iQube 2.2kwh देण्यात आलीय, फुल चार्जसाठी 2 तास 45 मिनिटे
113 किमी रेंज Bajaj Chetak मध्ये मिळते, तर 94 किमी रेंज TVS iQube
iQube 75 km/h टॉप स्पीड, तर चेतकचा टॉप स्पीड
TVS iQube मध्ये एडव्हान्स फीचर्स, रोजच्या वापरासाठी Chetak जास्त चांगली
