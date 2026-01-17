चेतक की iQube कोणती बेस्ट?

17 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

बजाज चेतक C 25 ही नुकतीच काही दिवसांपूर्वीच लाँच केलीय

Bajaj chetak

Picture Credit: Pinterest

बजाज चेतकची किंमत 91 हजार 399 रुपये तर TVS iOube ची किंमत 96,422

किंमत

Picture Credit:  Pinterest

2.5 Kwh बॅटरी Bajaj chetak ची बॅटरी देण्यात आलीय

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

लिथियम-बॅटरी TVS iQube 2.2kwh देण्यात आलीय, फुल चार्जसाठी 2 तास 45 मिनिटे

लिथियम बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

113 किमी रेंज Bajaj Chetak मध्ये मिळते, तर 94 किमी रेंज TVS iQube 

रेंज

Picture Credit: Pinterest

iQube 75 km/h टॉप स्पीड, तर चेतकचा टॉप स्पीड 

स्पीड

Picture Credit: Pinterest

TVS iQube मध्ये एडव्हान्स फीचर्स, रोजच्या वापरासाठी Chetak जास्त चांगली

फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

