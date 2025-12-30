6 एक्सेसरीज कारमध्ये ठेवाच

Automobile

30 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

कार घेतल्यानंतर कार एक्सेसरीज असणंही गरजेचं असतं

कार एक्सेसरीज

Picture Credit: Pinterest

नेव्हीगेशन, म्युझिक, कॉलिंगसाठी स्मार्टफोन उत्तम, फोन होल्डर गरजेचा आहे

फोन होल्डर 

Picture Credit: Pinterest

स्मार्टफोनची बॅटरी लवकर संपते, त्यामुळे कार चार्जर नेहमी असावा

कार चार्जर

Picture Credit:  Pinterest

टायर पंक्चर होण्याचा धोका, त्यामुळे हे उपकरण कारमध्ये ठेवावे

पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर

Picture Credit: Pinterest

बँडेज, मेडिकल पट्ट्या, अँटीसेप्टिक औषधे, पेन किलर औषधे, कारमध्ये असावी

फर्स्ट-एड किट

Picture Credit: Pinterest

रात्रीच्या वेळी अंधारात कारमध्ये बिघाड झाल्यास टॉर्च असणं गरजेचं असतं

टॉर्च

Picture Credit: Pinterest

काही नैसर्गिक अडचण आल्यास, काचा फोडायच्या असतील तर हातोडीचा उपयोग

हातोडी

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा