कार घेतल्यानंतर कार एक्सेसरीज असणंही गरजेचं असतं
नेव्हीगेशन, म्युझिक, कॉलिंगसाठी स्मार्टफोन उत्तम, फोन होल्डर गरजेचा आहे
स्मार्टफोनची बॅटरी लवकर संपते, त्यामुळे कार चार्जर नेहमी असावा
टायर पंक्चर होण्याचा धोका, त्यामुळे हे उपकरण कारमध्ये ठेवावे
बँडेज, मेडिकल पट्ट्या, अँटीसेप्टिक औषधे, पेन किलर औषधे, कारमध्ये असावी
रात्रीच्या वेळी अंधारात कारमध्ये बिघाड झाल्यास टॉर्च असणं गरजेचं असतं
काही नैसर्गिक अडचण आल्यास, काचा फोडायच्या असतील तर हातोडीचा उपयोग
