जानेवारीत या ढासू कार येणार

Automobile

30 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

ही इलेक्ट्रिक कार 2026 मध्ये लाँच होणार आहे, किंमत 15 ते 25 लाख एक्स-शोरूम 

Maruti e Vitara

Picture Credit: Pinterest

ही कार जानेवारीत लाँच होणार, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डिझेल इंजिन

Kia Seltos 

Picture Credit: Pinterest

फेसलिफ्ट व्हर्जनमध्ये नवे फ्रंट ग्रिल, पॅनारोमिक सनरूफ, 11 ते 19 लाख किंमत

Skoda Kushaq

Picture Credit:  Pinterest

डिझाइन आणि प्रीमियम इंटिरियर, 10.1 इंच टचस्क्रीन, 11 ते 20 लाख किंमत

Renualt Duster

Picture Credit: Pinterest

ही 7 सीटर MPV Gravite लाँच होणार, 8 इंच टचस्क्रीन, 6 एअरबॅग्स, 360 डिग्री कॅमेरा

Nissan Gravite

Picture Credit: Pinterest

ही इलेक्ट्रिक SUV कार EV आहे, 543 किमी रेंज, 10.1 इंच डिजीटल ड्रायव्हर डिस्प्ले

Toyota Urban Cruiser EV

Picture Credit: Pinterest

फेसलिफ्ट व्हर्जन आहे, ट्रिपल स्क्रीन-डॅशबोर्ड असेल, 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन

Mahindra XUV 7XO

Picture Credit: Pinterest

led हेडलॅम्प, प्रीमियम इंटिरियर असेल, 10.25 इंट टचस्क्रीन, 6 एअरबॅग्ज असतील

Tata Punch

Picture Credit: Pinterest

ही EV कार एकदा चार्ज केल्यावर 215 किमी रेंज देते, टॉप स्पीड 100 किमी

VinFast VF3

Picture Credit: Pinterest

ग्लोबल मार्केटमध्ये फ्लॅगशिप मॉडेल Patrol प्रेरित आहे, हायब्रिड पॉवरट्रेन असेल

Nissan Tekton

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा