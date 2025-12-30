ही इलेक्ट्रिक कार 2026 मध्ये लाँच होणार आहे, किंमत 15 ते 25 लाख एक्स-शोरूम
ही कार जानेवारीत लाँच होणार, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डिझेल इंजिन
फेसलिफ्ट व्हर्जनमध्ये नवे फ्रंट ग्रिल, पॅनारोमिक सनरूफ, 11 ते 19 लाख किंमत
डिझाइन आणि प्रीमियम इंटिरियर, 10.1 इंच टचस्क्रीन, 11 ते 20 लाख किंमत
ही 7 सीटर MPV Gravite लाँच होणार, 8 इंच टचस्क्रीन, 6 एअरबॅग्स, 360 डिग्री कॅमेरा
ही इलेक्ट्रिक SUV कार EV आहे, 543 किमी रेंज, 10.1 इंच डिजीटल ड्रायव्हर डिस्प्ले
फेसलिफ्ट व्हर्जन आहे, ट्रिपल स्क्रीन-डॅशबोर्ड असेल, 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन
led हेडलॅम्प, प्रीमियम इंटिरियर असेल, 10.25 इंट टचस्क्रीन, 6 एअरबॅग्ज असतील
ही EV कार एकदा चार्ज केल्यावर 215 किमी रेंज देते, टॉप स्पीड 100 किमी
ग्लोबल मार्केटमध्ये फ्लॅगशिप मॉडेल Patrol प्रेरित आहे, हायब्रिड पॉवरट्रेन असेल
