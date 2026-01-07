आपल्या देशात सर्वात जास्त म्हणजे 42 सरकारी सुट्ट्या मिळतात
भारताखालोखाल नेपाळमध्ये 35 सरकारी सुट्ट्या दिल्या जातात
तर इराणमध्ये 26 सरकारी सुट्ट्या देण्यात येतात
इराणप्रमाणेच म्यानमारमध्येही 26 सरकारी सुट्ट्या दिल्या जातात
तर श्रीलंकेतही 25 सरकारी सुट्ट्या नागरिकांना देण्यात येतात
तर मलेशियात वर्षभरात 24 सरकारी सुट्ट्या मिळतात
दुसरीकडे फिजी देशात 23 सरकारी सुट्ट्या देण्यात येतात
बांग्लादेश आणि लिकटेंस्टाइनमध्ये 22 सरकारी सुट्ट्या दिल्या जातात
तर कंबोडियामध्ये 21 सरकारी सुट्ट्या मिळतात
