कोणत्या देशात, किती सरकारी सुट्ट्या?

Life style

07 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

आपल्या देशात सर्वात जास्त म्हणजे 42 सरकारी सुट्ट्या मिळतात

भारत

Picture Credit: Pinterest

भारताखालोखाल नेपाळमध्ये 35 सरकारी सुट्ट्या दिल्या जातात

नेपाळ

Picture Credit: Pinterest

तर इराणमध्ये 26 सरकारी सुट्ट्या देण्यात येतात

इराण

Picture Credit: Pinterest

इराणप्रमाणेच म्यानमारमध्येही 26 सरकारी सुट्ट्या दिल्या जातात

म्यानमार

Picture Credit: Pinterest

तर श्रीलंकेतही 25 सरकारी सुट्ट्या नागरिकांना देण्यात येतात

श्रीलंका

Picture Credit: Pinterest

तर मलेशियात वर्षभरात 24 सरकारी सुट्ट्या मिळतात

मलेशिया 

Picture Credit: Pinterest

दुसरीकडे फिजी देशात 23 सरकारी सुट्ट्या देण्यात येतात

फिजी

Picture Credit: Pinterest

बांग्लादेश आणि लिकटेंस्टाइनमध्ये 22 सरकारी सुट्ट्या दिल्या जातात

बांग्लादेश

Picture Credit: Pinterest

तर कंबोडियामध्ये 21 सरकारी सुट्ट्या मिळतात

कंबोडिया 

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा